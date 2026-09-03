Trabzonspor'un yeni santrforu Franculino Dju, taraftarların tezahüratlarıyla karşılandı - Son Dakika
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Trabzonspor'un yeni santrforu Franculino Dju, taraftarların tezahüratlarıyla karşılandı

Trabzonspor\'un yeni santrforu Franculino Dju, taraftarların tezahüratlarıyla karşılandı
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Trabzonspor'un kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Gine-Bissaulu santrfor Franculino Dju, özel uçakla Trabzon'a geldi. Havalimanında açıklamalarda bulunan Dju, taraftarların ilgisiyle karşılaştı ve kulüp yetkilileriyle birlikte ayrıldı.

Trabzonspor'un yeni transferi Franculino Dju, Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Franculino Dju'yu taşıyan özel uçak, saat 17.00 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dju, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Trabzonspor'a geldiğim için kendimi çok iyi ve çok mutlu hissediyorum" dedi.

Transfer sürecine ilişkin konuşan Dju, "Kulüp benimle iletişime geçti. Kulübün bana söyledikleri çok hoşuma gitti. Bu yüzden buraya gelmeyi tercih ettim" ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki Gine-Bissaulu santrfor Franculino Gludo Dju, Trabzonspor'a katkı vermeye geldiğini belirterek, "Burada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" diye konuştu.

Dju açıklamalarının ardından kendisini karşılamak üzere havalimanına gelen bordo-mavili taraftarlarla buluştu. Tezahüratlar eşliğinde karşılanan Dju, taraftarların ilgisine karşılık verdi. Genç futbolcu daha sonra kulüp yetkilileriyle birlikte kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un yeni santrforu Franculino Dju, taraftarların tezahüratlarıyla karşılandı - Son Dakika

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