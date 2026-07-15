Trabzonspor\'un Yeni Sezon Hazırlıkları Başladı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına verilen iki günlük iznin ardından yeniden başladı.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde sabah antrenmanı gerçekleştirdi. Oyuncular ağırlıklı olarak core çalışması yaptı. Trabzonspor günün ikinci çalışmasını ise saat 18.00'de gerçekleştirecek.
Takımdan ayrılması gündemde olan Rumen futbolcu Denis Draguş, sabah antrenmanında takımla birlikte çalıştı. Transfer teklifleri alan Nijeryalı golcü Paul Onuachu ise sabah idmanında yer almadı.
Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını gün içinde yapacağı ikinci antrenmanla sürdürecek. - TRABZON
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