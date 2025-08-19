Trabzonspor'un Yeni Transferi Oulai Trabzon'a Geldi - Son Dakika
19.08.2025 13:09
19 yaşındaki orta saha oyuncusu Oulai, Trabzon'a vararak transfer heyecanını artırdı.

TRABZONSPOR'un yeni transferi Christ Inao Oulai, dün gece Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'un yeni transferi Christ Inao Oulai, dün gece Trabzon'a geldi. Fransa Ligue 2 ekibi Bastia'dan transfer edilen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, bordo-mavili taraftarların heyecanlı bekleyişi sonrası sabaha karşı özel uçakla Trabzon'a indi. Genç futbolcu, havalimanında kısa bir açıklama yaparak, "Trabzonspor'a katıldığım için çok mutluyum. Buraya büyük bir azim ve kararlılıkla geldim. Lokomotif gibi oynayan, risk almaktan korkmayan bir oyuncuyum. Takımıma yardımcı olmak ve potansiyelimi göstermek istiyorum" dedi. Oulai ayrıca Trabzonspor'un köklü bir kulüp olduğuna vurgu yaparak, "Bu ülkenin büyük takımlarından birinde forma giyeceğim için gururluyum. Ülkemden Didier Zokora'nın da burada oynamış olması bana ayrı bir motivasyon veriyor" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor yönetiminin 4+1 yıllık sözleşme üzerinde prensip anlaşmasına vardığı genç oyuncunun, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Bastia formasıyla 24 maça çıkan Oulai, 1 gole imza atmıştı.

Kaynak: DHA

12:41
