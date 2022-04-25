Trabzonspor'un yıldızı Peres kotü sakatlandı! Önümüzdeki sezon forma giyemeyebilir - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da keyifleri kaçıran haber. Sahayı sedyeyle terk eden Bordo-Mavililer'in tecrübeli sağ bek Bruno Peres'in aşil tendonunda yırtık tespit edidli.

AMELİYAT EDİLECEK

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Hafta sonu oynadığımız Adana Demirspor karşılaşmasında sol ayak bileğinden sakatlanan Bruno Peres'in bugün çekilen MR'ında sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

MİNİMUM 4 AY

Bruno Peres'in sahalara geri dönüşünün 4 ayı bulabileceği belirtiliyor. Peres sezonun kalan maçlarında forma giyemeyecek.