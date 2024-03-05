Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dün Corendon Alanyaspor ile yapılan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde pas ve koordinasyon çalışması yaptı. 5'e 2 pas ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.
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İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan görevlendirilen cayrokopter eşliğinde Aliağa, Foça ve Menemen'de jandarmanın sorumluluk bölgesinde havadan trafik denetimi yaptı. Olası trafik kazaları ile bu kazalara bağlı can kayıplarını önlemek maksadıyla gerçekleştirilen denetimlerde, sürücü ve yolculara genel trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Kayserispor-Hatayspor maçının bilet fiyatları belirlendi. Kayserispor Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre, biletler Passolig gişelerinde ve internet üzerinden satışa sunulacak.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da Kulüp Başkanı Nahid Yamak, düzenlediği basın toplantısında eski başkan Hakan Karaahmet dönemine ilişkin gündem oluşturacak iddialarda bulundu.
Tokat'ın 1. Amatör Ligi'nde Zile Belediyespor ile Yeşilyurt Belediyespor arasında oynanan A Grubu maçında antrenörün sahaya inmesi ve kulübelere saldırması olayları yaşandı. Maç sonucunda Yeşilyurt Belediyespor galip geldi. Bu olaylar fair-play ruhuna gölge düşürdü ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerekliliğini gösterdi.
Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisinde yaşanan Cenk Tosun ve Derrick Köhn arasındaki pozisyonun VAR kayıtlarının yayınlanmasını talep etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçmişte VAR kayıtlarını yayınladığı hatırlatılarak, kamu vicdanını rahatlatma amacıyla bu pozisyona ilişkin VAR konuşmalarının yayınlanması talep edildi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Kastamonuspor, Sarıyer maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Fırat Gül, zorlu bir maç olacağını belirterek takımın hedefe giden yolda mücadele edeceğini söyledi.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Futsal Takımı, A Grubu'ndaki son maçında Büyük Britanya'ya 11-1 yenildi. Ay-yıldızlı ekip, maçın ilk yarısını 7-1 geride bitirdi ve ikinci yarıda da 4 gol yedi. Milli takım, 1 galibiyet ve 3 yenilgiyle grup maçlarını tamamlayarak yarı final şansını kaybetti. Organizasyonda 9 Mart Cumartesi günü klasman maçına çıkacaklar.
Van'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, kadınlar Akdamar Adası'na tekneyle götürülerek antrenörler eşliğinde spor yaptı. Kadınlar ayrıca adadaki Akdamar Kilisesi'ni gezdi ve İpekyolu Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Savaş Çiçekay, kadınlara yönelik etkinliklerin devam ettiğini belirtti ve katılımcılara teşekkür etti.
Beşiktaş, Cenk Tosun ile Derrick Köhn arasında yaşanan pozisyonun VAR kayıtlarının açıklanması konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrıda bulundu. Siyah-beyazlılar, geçmişte yayınlanan VAR kayıtlarıyla ilgili doğru bir karar alındığını belirterek, kamu vicdanını rahatlatma ve şeffaflık sağlama adına bu kez de Cenk Tosun ve Derrick Köhn arasındaki pozisyonun VAR konuşmalarının yayınlanmasını talep etti.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, yollarda meydana gelen trafik kazaları ile bu kazalara bağlı can kayıplarını önlemek amacıyla Cayrokopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Aliağa, Foça ve Menemen İlçe Jandarma Komutanlıkları'nın sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusu artırılmaya çalışıldı.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) satranç branşının hızlı takım kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu. Yakutiye Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakalarda, 9 ülkeden 12 takım mücadele etti. Polonya altın madalyanın sahibi olurken, Ukrayna'nın birinci takımı gümüş, ikinci takımı ise bronz madalya elde etti. Türkiye'den müsabakalara katılan takımlardan biri 10'uncu, diğeri ise 12'inci oldu.
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