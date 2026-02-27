Trabzonspor ve Fatih Karagümrük Beraberlikte Kaldı - Son Dakika
Trabzonspor ve Fatih Karagümrük Beraberlikte Kaldı

27.02.2026 21:04
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 1-1 berabere.

Stat: Papara Park

Hakemler: Ali Yılmaz, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Savic, Nwaiwu, Batagov, Oulai, Bouchouari, Muçi, Augusto, Mustafa Eskihellaç, Onuachu

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi (Dk. 23 Anıl Çınar), Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Verde, Serginho, Babicka, Larsson

Goller: Dk. 20 Onuachu (Trabzonspor) Dk. 28 Verde (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor- Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

4. dakikada Mladenovic'in uzun pasında, Babicka savunmadan kurtardığı topu Verde'nin önüne bıraktı. Bu futbolcunun ceza alanı içinde karşı karşıya pozisyondaki şutunda kaleci Onana yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

20. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Sağ taraftan Ozan Tufan'ın ortasında, ceza alanı içindeki Onuachu'nun kafa vuruşunda, top kaleci Grbic'in sağından filelerle buluştu: 1-0.

28. dakikada Larsson'un pasında, araya girmek isteyen Bouchouari'ye çarparak savunma arkasına giden topu Savic, kaleciye bırakmak isterken araya giren Verde, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

32. dakikada Muçi'nin sağdan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci Grbic topa sahip oldu.

35. dakikada Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksander Stanojevic, Kranevitter'in yerine Berkay Özcan'ı sahaya sokmak istedi. Tabelada da değişiklik gösterilmesine rağmen oyuncu ısrarla sakatlığının olmadığını belirterek sahada kalmak isteyince değişiklik gerçekleşmedi.

37. dakikada ceza alanı içinde Oulai'nin şutunda kaleci Gbric, sol tarafına gelen topu yatarak kontrol etti.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
