Trabzonspor ve Göztepe 1-1 Beraberlikte Karşılaştı

Stat: Papara Park
Hakemler: Ali Şansalan, Deniz Caner Özaral, Murat Ergin Gözütok
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Serdar Saatçı (Dk. 90+2 Folcarelli), Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Zubkov (Dk. 67 Cham), Ozan Tufan (Dk. 76 Draguş), Visca (Dk. 76 Cihan Çanak), Enis Destan (Dk. 67 Sikan)
Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare (Dk. 84 Taha Altıkardeş), Dennis (Dk. 84 Furkan Bayır), Doğan Erdoğan (Dk. 84 Victor Hugo), Ahmet Ildız (Dk. 26 Tijanic), Romulo, Juan (Dk. 66 Emersonn)
Goller: Dk. 31 (Penaltıdan) Rumola (Göztepe) Dk. 32 Zubkov (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Dk. 35 Juan, Dk. 75 Nazım Sangare (Göztepe) Dk. 66 Okay Yokuşlu (Trabzonspor)
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı.
71. dakikada Romulo'nun pasında ceza alanı sol çaprazında Emersonn'un şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topa sahip oldu.
78. dakikada Draguş'un pasında, ceza alanı sağ çaprazında Mendy'in şutunda, top üsten auta gitti.
90+4. dakikada Taha Altıkardeş'in soldan ortasında,Victor Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topa sahip oldu.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.
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