Basketbol 2025 Erkekler Federasyon Kupası çeyrek finalinde Çayırova Belediyesspor'u 81-64 yenen Trabzonspor, yarı finale yükseldi.
Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 28-11 üstün geçen Trabzonspor, soyunma odasına 50-36 önde gitti.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren bordo-mavililer, üçüncü periyodunu 63-45 önde tamamladığı müsabakadan 81-64 galip ayrıldı.
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