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Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçı öncesi taraftarlar için aşı hizmeti - Son Dakika

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçı öncesi taraftarlar için aşı hizmeti

07.01.2022 17:24
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçı öncesi taraftarlar için aşı hizmeti

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabsonspor'un Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı müsabaka öncesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hatırlatma dozu aşısını olmayan taraftarlar için kurulan aşı çadırı stat önünde hizmet vermeye başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabsonspor'un Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı müsabaka öncesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hatırlatma dozu aşısını olmayan taraftarlar için kurulan aşı çadırı stat önünde hizmet vermeye başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun stadyumlara giriş şartlarıyla ilgili yayımladığı bilgilendirmede, son aşısının üzerinden 180 gün geçmiş ve henüz hatırlatma dozu olmayan kişilerin tribünden müsabaka izleyemeyecekleri yönündeki kararı üzerine, Trabzonspor Kulübü ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında protokol düzenlendi.

Protokol kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, Yeni Malatyaspor maçı öncesi 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Medical Park Stadı'ndeki Passolig gişeleri önünde aşı çadırı kuruldu.

Henüz 3. doz aşısını yaptırmayan taraftarlar, çadırda aşılarını olmaya başladı. Bazı sağlık çalışanları da bordo-mavili forma ile hizmet verdi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, Trabzonspor'u şampiyon görmek istediklerini belirterek, "Trabzonspor Kulübü'müzün talebi doğrultusunda, ekibimizle birlikte hızlı bir şekilde stadyumun içerisinde çadırımızı kurup, aşı uygulamasını başlatmış olduk." dedi.

Aşı eksiklerin giderilmesi noktasında bu tür organizasyonları önemsediklerini ifade eden Usta, "İnşallah burada aşısını tamamlamamış, aşısı eksik olan veya hiç aşı yaptırmamış vatandaşların bir kısmını da aşılayarak, toplum sağlığına katkı sağlamış olacağız. Amacımız bu. Organizasyonun düşüncesini ortaya koyan ve bize bunu öneren Trabzonspor Kulübü yönetimine sonsuz teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Usta, hem maç izlemek hem de eksik aşı dozlarını yaptırmak isteyen vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu aktararak, "Aşı ile ilgili organizasyonlarımızı yapıyoruz. Mümkün olduğunca hastanelerde yığılmalar olmasın diye mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu bağlamda sahada çalışan tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Büyük bir özveriyle bu yükün altından kalkmaya çalışıyorlar. Hastanelerde zaman zaman sıkıntılarımız oluyor, onlarda da gerekli takviyeleri yaparak sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, sezon sonuna kadar stadyumda kurulan çadırda vatandaşların aşılarını yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Aşı, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçı öncesi taraftarlar için aşı hizmeti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçı öncesi taraftarlar için aşı hizmeti - Son Dakika
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