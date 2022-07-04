SPOR Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'ya gitti - Son Dakika
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SPOR Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'ya gitti

04.07.2022 12:05

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'ya gittiSelay SAYKAL - Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA)- Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdüreceği 2 etaplı yurt dışı kampı için bugün Slovenya'ya hareket etti.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'ya gitti

Selay SAYKAL - Selçuk BAŞAR/ TRABZON,(DHA)- Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdüreceği 2 etaplı yurt dışı kampı için bugün Slovenya'ya hareket etti.

Yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başlayan Trabzonspor, 5 gün süren çalışmalarını tamamladı. Bordo-mavili ekip, yurt dışı kampının ilk ayağını 4-17 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'nın Kranj Gora kentinde sürdürecek. Son şampiyon, kamp çalışmaları için özel uçakla bugün 11.00'de Slovenya'ya hareket etti.

Bordo-mavili kafilede; Ahmet Can Kaplan, Yusuf Erdoğan, Stefano Denswil, Emrehan Gedikli, Serkan Asan, Berat Özdemir, Kerem Şen, Hüseyin Türkmen, Muhammet Tapa Tepe, Abdülkadir Ömür, Faruk Can Genç, Serkan Asan, Taha Altıkardeş ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra altyapıdan Hakan Aydın, Kağan Moradaoğlu, Behlül Aydın, Faruk Can Genç ve Hakan Yeşil de yer aldı. Ayrıca, transferi için görüşmelere başlandığı açıklanan Trezeguet de İstanbul'da sözleşme imzaladıktan sonra Slovenya kampına dahil olacak. Ayrıca sakatlığı bulunan ancak kafilede yer alan Serkan Asan'ın da tedavisine yurt dışında devam edilecek.

12 OYUNCU KAMPA GÖTÜRÜLMEDİ

Trabzonspor'un yurt dışı kamp kadrosunda İsmail Köybaşı, Erce Kardeşler, Flavio, Trondsen, Enis Destan, Batuhan Kör, Fode Koita, Salih Kavrazlı, Yunus Mallı ve Diabate yer almadı. Ayrıca tedavileri devam eden Gervinho ile Bruno Peres de Slovenya kafilesine dahil edilmedi.

Trabzonspor'un 29 kişiden oluşan kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Manolis Siopis, Dorukhan Toköz, Anastasios Bakasetas, Jean Evrard Kouassi, Ahmetcan Kaplan, Andreas Cornelius, Kağan Moradaoğlu, Hakan Yeşil, Hakan Aydın, Faruk Can Genç, Behlül Aydın, Taha Altıkardeş, Serkan Asan, Kerem Şen, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Stefano Denswil, Emrehan Gedikli, Djaniny Semedo, Yusuf Erdoğan, Abdülkadir Ömür, Edin Visca."

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Kaynak: DHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'ya gitti - Son Dakika

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