Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürüyor. Basına açık gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı. Milli takımlarda görev alan oyuncular ise antrenmana katılmadı.

28.06.2024 13:07
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

5'e 2 ile devam eden idman, geniş alandaki oyunla sona erdi.

Antrenmana, milli takımlarda görev alan oyuncular katılmadı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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