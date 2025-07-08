Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına Trabzon'da devam eden bordo-mavililer, günün ikinci antrenmanı ile çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular, teknik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda oyun çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.