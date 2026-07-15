Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı akşam antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaya Paul Onuachu da katıldı.
Bordo-mavililer, antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yaptı. Kuvvet çalışmasıyla devam eden idman, geçiş oyunu organizasyonlarıyla tamamlandı.
Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek. - TRABZON
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