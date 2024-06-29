Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına başladı. Milli takımlarda görev alan oyuncuların yer almadığı antrenmanda dinamik ısınma, core ve aktivasyon çalışmalarının ardından kuvvet ve sürat çalışmaları yapıldı. Takım, yarın izinli geçirecek ve 1 Temmuz Pazartesi günü Macaristan'a 14 günlük kampa gidecek.

29.06.2024 17:19
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının Trabzon'daki ilk etabını tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma yapıldı. Core ve aktivasyon çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise kuvvet ve sürat çalışması yapıldı.

Antrenmanda milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavili takım, 1 Temmuz Pazartesi günü 14 günlük kamp için Macaristan'a gidecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı - Son Dakika

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