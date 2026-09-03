Trabzonspor yeni transfer Franculino Dju ile Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki antrenmanda yeni transfer Franculino Dju da yer aldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve rondo çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.
Yeni transfer Franculino Dju da bordo-mavililerin idmanında yer aldı.
Trabzonspor, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
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