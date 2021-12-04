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Trabzonspor, yenilmezlik rekoruyla liderliğini sürdürdü - Son Dakika

Trabzonspor, yenilmezlik rekoruyla liderliğini sürdürdü

04.12.2021 18:23
Trabzonspor, yenilmezlik rekoruyla liderliğini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, yenilmezlik rekoru kırarak liderliğini sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, yenilmezlik rekoru kırarak liderliğini sürdürdü.

Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın gollerini 26. dakikada Nwakaeme, 54. dakikada Hamsik, kaydetti.

Bordo-mavililer, 15. hafta sonunda 11 galibiyet, 3 beraberlik ile puanını 39'a yükselterek maç fazlasıyla en yakın rakipleri İttifak Holding Konyaspor ve Atakaş Hatayspor'un 13 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Rekor maçı

Trabzonspor, Adana Demirspor'u yenerek 1995-96 sezonun ardından en uzun yenilmezlik rekoru kırdı.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 27 maçta yenilmedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

Trabzonspor, 1995-96 sezonun ardından 26 sezon sonra en uzun yenilmezlik serisini elde etti.

Son 8 maçını kazandı

Trabzonspor, son 8 maçından galibiyetle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, 8 maçta 24 puan elde ederek şampiyonluk yolunda önemli yol aldı.

Cornelius erken çıktı

Trabzonspor'da karşılaşmanın 6. dakikasında sakatlanan Danimarkalı golcü Cornelius oyuna devam edemedi.

Başına darbe alarak alnı açılan oyuncuya hastanede 8 dikiş atıldığı bildirildi.

Kolbastı oynayarak kutladılar

Trabzonsporlu oyuncular maç sonunda kolbastı oynayarak galibiyeti kutladı.

Orta alanda toplanan oyuncular, taraftarları önünde kolbastı oynayarak büyük sevinç yaşadı.

Avcı'ya sevgi gösterileri

Taraftarlar, bordo-mavili takım soyunma odasına gittikten sonra Abdullah Avcı'yı geri çağırarak, 'Şampiyon' 'Trabzon seninle gurur duyuyor' tezahüratlarında bulundu.

Abdullah Avcı da tribünleri selamlayarak taraftarlara karşılık verdi.

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, yenilmezlik rekoruyla liderliğini sürdürdü - Son Dakika Spor


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