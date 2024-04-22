Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finaline hazırlanıyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finaline hazırlanıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finaline hazırlanıyor

Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı finali maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma, pas ve rondo çalışmaları yaptı. Antrenman sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı ve takım, yarınki antrenmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak.

22.04.2024 16:33
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Çarşamba günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde bordo-mavili futbolcular, dinamik ısınma, 5'e 2 pas ve rondo çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

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