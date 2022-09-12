Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında bugün deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Yeni Adana Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.
Trabzonspor : Uğurcan, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren, Gbamin, A.Ömür, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Gomez
Son Dakika › Spor › Trabzonspor zorlu Adana deplasmanında! İşte kritik mücadelenin muhtemel 11'leri... - Son Dakika