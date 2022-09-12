Trabzonspor zorlu Adana deplasmanında! İşte kritik mücadelenin muhtemel 11'leri... - Son Dakika
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Trabzonspor zorlu Adana deplasmanında! İşte kritik mücadelenin muhtemel 11'leri...

12.09.2022 14:17
Trabzonspor zorlu Adana deplasmanında! İşte kritik mücadelenin muhtemel 11'leri...

Son altı resmi maçından yalnızca bir galibiyet çıkarabilen Trabzonspor, ligin güçlü ekiplerinden Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bordo mavililer, 21.30'da oynanacak maçtan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında bugün deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

TRABZON'DA 5 EKSİK

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor : Ertaç, Samet, Svensson, Rakitskiy, Rodrigues, N'Diaye, Gökhan İnler, Yusuf, Belhanda, Onyekuru, Dzyuba

Trabzonspor : Uğurcan, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren, Gbamin, A.Ömür, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Gomez

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Son Dakika Spor Trabzonspor zorlu Adana deplasmanında! İşte kritik mücadelenin muhtemel 11'leri... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor zorlu Adana deplasmanında! İşte kritik mücadelenin muhtemel 11'leri... - Son Dakika
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