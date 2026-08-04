Trabzonspor'dan Dusan Vlahovic bombası! İlk teklif yapıldı - Son Dakika
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Trabzonspor'dan Dusan Vlahovic bombası! İlk teklif yapıldı

Trabzonspor\'dan Dusan Vlahovic bombası! İlk teklif yapıldı
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Muhammed Salah transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, bonservisi elinde bulunan Dusan Vlahovic için de devreye girdiği öne sürüldü. Bordo-mavililerin Sırp golcüye yıllık 6 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklif sunduğu iddia edildi.

Transfer dönemine damga vurmayı hedefleyen Trabzonspor'un, Muhammed Salah'ın ardından bir dünya yıldızını daha gündemine aldığı öne sürüldü.

Felipe Augusto'nun Zenit'e 15+5 milyon euro karşılığında transfer olmasının ardından harekete geçen bordo-mavililerin, Juventus ile yollarını ayıran Dusan Vlahovic için girişimlere başladığı iddia edildi.

İLK TEKLİF YAPILDI

İddiaya göre Trabzonspor yönetimi, Beşiktaş'ın da uzun süredir transfer listesinde yer alan 26 yaşındaki Sırp golcünün menajeriyle temasa geçti. Bordo-mavililerin, Vlahovic'e yıllık 6 milyon euro artı bonuslar içeren bir sözleşme teklif ettiği öne sürüldü.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Taraflar arasındaki ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ve mali şartlar üzerinde pazarlıkların sürdüğü belirtilirken, transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

KARİYERİNDE 140 GOL

Kariyerinde 325 resmi karşılaşmaya çıkan Dusan Vlahovic, 140 gol ve 26 asistlik performans sergiledi. Sırp yıldız, Juventus formasıyla ise 168 maçta 68 gol atıp 16 asist yaptı.

Muhammed Salah, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Dusan Vlahovic bombası! İlk teklif yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • o23608734@gmail.com [email protected]:
    mali durumu düzeltti Trabzon yapabilir böyle şeyler.kadrosunda halen sarmadigi bonservisi yüksek oyuncular var 0 0 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Trabzon yoldan çıktı maslesef 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Trabzonspor'dan Dusan Vlahovic bombası! İlk teklif yapıldı - Son Dakika
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