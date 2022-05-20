Trabzonsporlu futbolcular, şampiyonluk anlarını yeniden yaşadı - Son Dakika
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Trabzonsporlu futbolcular, şampiyonluk anlarını yeniden yaşadı

20.05.2022 14:58
Trabzonsporlu futbolcular, şampiyonluk anlarını yeniden yaşadı

Trabzonsporlu futbolcular, sanal gerçeklik gözlükleriyle şampiyonluk yolundaki önemli maçları ve anları yeniden yaşadı.

Trabzonsporlu futbolcular, sanal gerçeklik gözlükleriyle şampiyonluk yolundaki önemli maçları ve anları yeniden yaşadı.

Trabzon'daki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen organizasyonda bordo-mavili oyuncular Berat Özdemir, Yusuf Erdoğan, Denswil ve Puchacz deneyimleri sırasında ilginç görüntüler verdiler. Önemli maçları ve anları yeniden yaşayan bordo-mavili takımın oyuncusu Berat Özdemir, Antalyaspor maçını izlediklerini belirterek, "O ambiyansı tekrar izledik. Hepimizin ayakları titriyordu. O kadar kalabalık olduğumuzun farkında değildik. Hepinize bu ortamı bize sağladığınız için teşekkür ederim. Bu kadar gerçek olacağını düşünmemiştim. Ne güzel ki Trabzonsporluyum, ne güzel ki Trabzonspor'dayız" ifadelerini kullandı.

Yusuf Erdoğan: "Bundan sonra her sene inşallah"

Takıma devre arasında katılan Yusuf Erdoğan ise "Öncelikle insan yaşadığı o an duygularını anlamıyor. Onu anladım şu an. İnanılmaz bir an inanılmaz bir stres ve adrenalin yaşadığımı şuan fark ettim. Antalya maçı sabahı uyandığımda arka adalemde kramp hissetmiştim. O derece stresli bir gün. O günü izleyince ne kadar adrenalin yaşadığımızı gördüm. Daha önce antrenmanlara gelmişlerdi buradaki gibi sesi alamamıştım burada bir iki dakikada içine giriyorsunuz. Çok bekledik. Trabzonspor'un bu ülkeden çok kupa alacağı var. O sene bu sene bundan sonra her sene inşallah" diye konuştu.

Denswill: "Bu şampiyonluk taraftarımız için"

Bordo-mavili takımın Hollandalı oyuncusu Denswil, "Açıkçası ne hissettiğimi sorarsanız o gün ne hissettiklerimizin farkına vardık. O zaman bu stresle farkına varamamıştık. Bu şampiyonluğu taraftarımız için yaptık ve çok mutluyuz. İnşallah başka tecrübelerimiz de olur. Çok teşekkürler" şeklinde konuştu. Polonyalı oyuncu Puchacz da "Açıkçası hislerimin pek farkında değildim ilk anda. Orada maça hazırlanıyorduk. Antalya maçına baktığımızda ben orada cool olduğumu sanıyordum. Ama öyle değilmişim. Bundan en kısa sürede alacağım. İçinde kendinizi Trabzonspor futbolcusu gibi hissediyorsunuz" açıklamasını yaptı.

Bordo-mavil taraftaların da ilgi gösterdiği organizasyonda futbolcular taraftarların formalarını imzalayarak, fotoğraf çektirdi. - TRABZON

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Kaynak: İHA

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