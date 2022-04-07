Trabzonsporlu futbolcuyu tokatlayan Larin'e verilen ceza belli oldu! - Son Dakika

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Cyle Larin, bordo-mavili futbolcu Siopis'e tokat attığı için kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kanadalı golcünün cezasını açıkladı.

ALANYASPOR MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

TFF resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş A.Ş. sporcusu Cyle Christopher Larin'in, 03.04.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmıştır" denildi. Kanadalı futbolcu, Beşiktaş'ın Alanyaspor'la oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek