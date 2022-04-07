Trabzonsporlu futbolcuyu tokatlayan Larin'e verilen ceza belli oldu! - Son Dakika
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Trabzonsporlu futbolcuyu tokatlayan Larin'e verilen ceza belli oldu!

07.04.2022 20:36
Trabzonsporlu futbolcuyu tokatlayan Larin'e verilen ceza belli oldu!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor maçında Siopis'e tokat atan Beşiktaşlı Cyle Larin'e 1 maç ve 4.500 lira para cezası verildi.

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Cyle Larin, bordo-mavili futbolcu Siopis'e tokat attığı için kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kanadalı golcünün cezasını açıkladı.

ALANYASPOR MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

TFF resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş A.Ş. sporcusu Cyle Christopher Larin'in, 03.04.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmıştır" denildi. Kanadalı futbolcu, Beşiktaş'ın Alanyaspor'la oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı golcü oyuncu Cyle Larin'e 1 maç ceza verdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı golcü oyuncu Cyle Larin'e 1 maç ceza verdi. PFDK'dan Larin'e 1 maç ceza PFDK'dan Larin'e 1 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor, Cyle Larin, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonsporlu futbolcuyu tokatlayan Larin'e verilen ceza belli oldu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonsporlu futbolcuyu tokatlayan Larin'e verilen ceza belli oldu! - Son Dakika
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