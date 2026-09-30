Trabzonsporlu kaleci Çevikkan'ın sağ uyluğunda kısmi yırtık ve kanama belirlendi

Trabzonsporlu kaleci Çevikkan'ın sağ uyluğunda kısmi yırtık ve kanama belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, kaleci Onuralp Çevikkan'ın antrenmanda ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve MR'da sağ uyluk ön kas grubu ve tendonunda kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Genç kalecinin tedavisine sağlık ekibi başladı.
Bordo-mavili takımın genç kalecisi Onuralp Çevikkan'ın sağ uyluk ön kas grubu ve tendonunda kısmi yırtık ve kanama tespit edildi.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, kaleci Onuralp Çevikkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, antrenman sırasında ağrı hisseden Onuralp Çevikkan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ uyluk ön kas grubu ve tendonunda kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini belirtti.
Genç kalecinin tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı ifade edildi.
Kaynak: İHA
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