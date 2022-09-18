Trabzonsporlu Larsen: Mutluyuz ama pek kolay olmadı - Son Dakika
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Trabzonsporlu Larsen: Mutluyuz ama pek kolay olmadı

18.09.2022 20:29
Trabzonsporlu Larsen: Mutluyuz ama pek kolay olmadı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonsporlu futbolcu Jens Stryger Larsen, "3 puanı kazandığımız için mutluyuz ama pek kolay olmadı, biraz zor oldu" dedi.

Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda Jens Stryger Larsen, kötü başladıkları maçı çevirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Maalesef maça kötü başladık. Yalnız kendi varlığımız hissettirebilmek için mücadele ettik. 3 puanı kazandığımız için mutluyuz ama pek kolay olmadı, biraz zor oldu" ifadelerini kullandı.Larsen, sakatlığı ile ilgili soruya da "Avrupa'da oynadığımız maçtan sonra problem yaşamıştık. Bundan sonra tedavimi aldım ve deneme yaptık. Kendimi iyi hissettim ve takımın yanında olmak istediğimi söyledim. Sıkıntı olmadı. Aynı şekilde milli takımda da devam edeceğim" yanıtını verdi.

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Kaynak: DHA

Gaziantep FK, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonsporlu Larsen: Mutluyuz ama pek kolay olmadı - Son Dakika

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