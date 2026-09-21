Trabzonsporlu Salah'a İngiltere'de 6 ay trafikten men ve 1044 sterlin para cezası verildi - Son Dakika
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Trabzonsporlu Salah'a İngiltere'de 6 ay trafikten men ve 1044 sterlin para cezası verildi

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Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'a, aracının hız sınırına uymadığı gerekçesiyle İngiltere'de 6 ay trafikten men ve 1044 sterlin para cezası verildi. Salah'a ait araç, mart ayında Cheshire'da 48 kilometre hız sınırı olan yolda 58 kilometre hızla kameralara yakalandı.

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'a, aracının hız sınırına uymadığı gerekçesiyle İngiltere'de 6 ay trafikten men cezası verildi.

Salah'a ait araç, mart ayında Cheshire bölgesinde hız sınırı saatte 48 kilometre olan bir yolda 58 kilometre hızla giderken kameralara yakalandı.

Direksiyonda kimin olduğuna dair bilgi vermeyen 34 yaşındaki futbolcu, Cheshire polisi tarafından açılan davada, suçlamaya ilişkin bir savunmada da bulunmadı.

Warrington Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Salah'a 6 ay araç kullanma yasağı ve 1044 sterlin para cezası verildi.

2017-2026 yıllarında 9 sezon Liverpool forması giyen Salah, bu yaz Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Kaynak: AA
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