Trabzonsporlu taraftarlar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kulüpten ihraç edilmesini istiyor - Son Dakika
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Trabzonsporlu taraftarlar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kulüpten ihraç edilmesini istiyor

Trabzonsporlu taraftarlar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu\'nun kulüpten ihraç edilmesini istiyor

Trabzonsporlu taraftarlar, hakem hataları ve yabancı hakem taleplerinin kabul görmemesi sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Trabzonspor üyeliğinden ihraç etmek için kulübe dilekçe yazmaya başladı. Bordo-mavili kulübün tüzüğüne göre; yönetim kurulu, dilekçeleri aldıktan sonra 15 gün içinde yanıt vermek zorunda. Yönetim nasıl bir karar alacağı merak konusu.

09.04.2025 16:50
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Trabzonsporlu taraftarlar, kulüp yönetiminin de yaptığı açıklamalar ile tepki gösterdiği bordo-mavililerin eski başkanı olan mevcut TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na karşı harekete geçme kararı aldı.

TRABZONSPOR'DAN İHRACINI İSTEDİLER

Trabzonspor taraftarları, takımın maruz kaldığı haksızlıklara sessiz kaldığını ileri sürdükleri TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun, Trabzonspor Kulübü üyeliğinden ihraç edilmesini talep ediyor. Üniversiteli Trabzonsporlular sosyal medyada İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kulüpten ihracı için kampanya başlattı. Üniversiteli Trabzonsporlular sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Emek hırsızı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ihraç edin! Trabzonspor'un hakkını yiyen, emeğini gasp eden Hacıosmanoğlu'nun bu kulübün içerisinde isminin geçmesini istemiyoruz" ifadelerine yer verildi.

ÇOK SAYIDA DİLEKÇE GÖNDERİLDİ

61saat'in haberine göre; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun disipline sevki için Trabzonspor Yönetim Kurulu'na çok sayıda dilekçe gönderilmeye başlandı. Trabzonsporlu taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Trabzonspor üyeliğinden atmak için kulübe dilekçe yazmaya başladı.

TRABZONSPOR TARAFTARININ İSYANININ SEBEBİ

Bu sezon birçok kez hakem hataları nedeniyle isyan eden Trabzonspor'un Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından üç büyükler ile oynayacağı karşılaşmaları da yabancı hakemin yönetmesi yönündeki talebi TFF tarafından kabul edilmemişti.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Bordo-mavili kulübün tüzüğüne göre, bir kulüp üyesi başka bir üyenin disipline sevkini talep edebiliyor. Bu durumda yönetim kurulu, dilekçeyi aldıktan sonra 15 gün içinde yanıt vermek zorunda. Eğer sevk kararı verilirse işlem başlatılıyor. Yönetim "hayır" derse, ilgili üye, 56. madde kapsamında konuyu doğrudan Disiplin Kurulu'na taşıyabiliyor. Daha sonra, şikayet edilen üye hakkında Disiplin Kurulu tarafından karar veriliyor.

HACIOSMANOĞLU'NUN TRABZONSPOR GEÇMİŞİ

İbrahim hacıosmanoğlu, 2005-2007 yılları arası Trabzonspor Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2008'de dönemin Trabzonspor Başkanı Nuri Albayrak'ın istifa edip seçim kararı alması üzerine seçimlerde aday oldu, fakat diğer başkan adayı Sadri Şener seçimleri kazandı ve seçilemedi. 26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimlerde kullanılan yaklaşık 4500 oyun 1571'ini alarak Trabzonspor'un 15. başkanı seçildi. 5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılan seçimleri kaybederek, görevini Muharrem Usta'ya devretti.

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Son Dakika Spor Trabzonsporlu taraftarlar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kulüpten ihraç edilmesini istiyor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • MUSTAFA AKTAŞ:
    İho bir RTE projesidir. Hiç bir kutsalı yoktur. Tek derdi menfaati ve mevki makamdır 8 1 Yanıtla
  • Hakan şen:
    isabetli karar 1 0 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    bırakmaz bu ali koçun adamı hiç uğraşmayın la 1 0 Yanıtla
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