Trabzonsporlu taraftarlardan Beşiktaş maçı sonrası takımlarına destek - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'un Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak, ligde puanını 71'e yükselttiği maçın ardından bordo-mavili taraftarlar, kent meydanında "şampiyonluk" sloganlarıyla takımlarına destek oldu.

Maçtan sonra bir araya gelen taraftarlar, şampiyonluk sloganlarıyla kent meydanına akın etti.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda toplanarak takımlarına destek olan ve hep bir ağızdan "Bu sene sensin şampiyon", "O sene bu sene" tezahüratlarında bulunarak, meşaleler yakan taraftarlar, horon ve kolbastı oynadı.