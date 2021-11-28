Azerbaycan'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Müsabakaları'nda Livanur Yalçın-Elçin Karakaş 5'inci, Elif Ceren Çolak- Sıla Karakuş ise 8'inci oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de gerçekleştirilen organizasyonda 17-21 yaş kategorisi senkronize finalinde yarışan Livanur-Elçin 45.590 puanla 5'inci, Elif Ceren Çolak-Sıla Karakuş 43.440 puanla 8'inci sırayı aldı.