TransAnatolia\'ya katılan eski yarışçıların başarıları dikkat çekti

Yeni yılın yarış takvimini açıklamaya sayılı günler kala TransAnatolia'ya katılmış eski yarışçıların başarıları da motor sporları dünyasında dikkat çekti.

Yakın zamanda dünyanın en prestijli ve zorlu ralli yarışlarından olan Dakar Rallisi ve Africa Eco Race'e katılan pek çok sporcu, geçmiş yıllarda TransAnatolia'da da yarışıp, başarılı performanslar sergiledi. SSV kategorisinde 2024 Dakar Rallisi'ni kazanan Sebastien Loeb Racing-Barthahl takımından Fransız Xavier de Soultrait, 2020 yılında da yarışıp 2022'de motosiklet kategorisinin kazananı olmuştu.

Dakar'ı motosiklet kategorisinde üçüncü olarak tamamlayan Monster Energy Honda takımından Fransız Adrien van Beveren, 2020 yılında yarışı ikinci olarak bitirdi.

2024 Dakar Rallisi'nde, Ralli 2 sınıfında kazanan ilk Hintli olarak tarih yazan ve genel klasmanda da on birinci olan Sherco TVS Rally takımından Hintli Harith Noah, 2023 yılında TransAnatolia'da da yarışıp finişi görmüştü. Kove 450 Rally takımı adına Dakar'a katılıp bitirme başarısı gösteren İtalyan Cesare Zacchetti ise 2022'de yarışın ikincisi oldu.

Otomobil kategorisinde Century Racing Factory Team adına co-driver olarak Dakar Rallisi'nde yarışıp, onunculuğu elde eden Fransız Loic Minaudier, organizasyonun eski yarışçıları arasında göze çarpmıştı. Ayrıca Minaudier yarış sırasında aracından inip, bir motosikletliye yardım ederek tüm spor severlerin takdirini kazandı. Astara Team adına Dakar Rallisi'nde yarışıp bitirme başarısı başarısını gösteren ikiliden İspanyol Laia Sanz 2015 yılında TransAnatolia'da finiş görürken, İtalyan Maurizio Gerini ise yarışta motosiklet kategorisinde 2018'de ikincilik ve 2019 yılında birincilik elde etmişti.

Africa Eco Race'te tanıdık yüzler

Africa Eco Race'te motosiklet kategorisinin 2024 yılı kazananı Aprilia'dan İtalyan Jacopo Cerrutti, söz konusu yarışta 2020 ve 2023 yıllarında üçüncü oldu. Yarışı ikincilikle bitiren Yamaha sporcusu İtalyan Alessandro Botturi ise kazandığı 2013'te ikincilik, 2015'te üçüncülük ve 2023'teki ikincilik aldı. Yine Yamaha'dan üçüncülüğü elde eden Andorralı Pol Tarres 2023 yılında motosiklet kategorisinin son kazananı oldu. - İSTANBUL