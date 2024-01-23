 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TransAnatolia'ya katılan eski yarışçıların başarıları dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi

TransAnatolia'ya katılan eski yarışçıların başarıları dikkat çekti

Yeni yılın yarış takviminin açıklanmasına kısa bir süre kala, Dakar Rallisi ve Africa Eco Race gibi prestijli yarışlara katılan eski yarışçılar, geçmişte TransAnatolia'da da başarılı performanslar sergilemişlerdir. Bu yarışlarda kazananlar ve derece elde edenler arasında Fransız, Hintli, İtalyan ve İspanyol sporcular bulunmaktadır.

TransAnatolia\'ya katılan eski yarışçıların başarıları dikkat çekti
23.01.2024 - 11:18,
Abone Ol

Yeni yılın yarış takvimini açıklamaya sayılı günler kala TransAnatolia'ya katılmış eski yarışçıların başarıları da motor sporları dünyasında dikkat çekti.

Yakın zamanda dünyanın en prestijli ve zorlu ralli yarışlarından olan Dakar Rallisi ve Africa Eco Race'e katılan pek çok sporcu, geçmiş yıllarda TransAnatolia'da da yarışıp, başarılı performanslar sergiledi. SSV kategorisinde 2024 Dakar Rallisi'ni kazanan Sebastien Loeb Racing-Barthahl takımından Fransız Xavier de Soultrait, 2020 yılında da yarışıp 2022'de motosiklet kategorisinin kazananı olmuştu.

Dakar'ı motosiklet kategorisinde üçüncü olarak tamamlayan Monster Energy Honda takımından Fransız Adrien van Beveren, 2020 yılında yarışı ikinci olarak bitirdi.

2024 Dakar Rallisi'nde, Ralli 2 sınıfında kazanan ilk Hintli olarak tarih yazan ve genel klasmanda da on birinci olan Sherco TVS Rally takımından Hintli Harith Noah, 2023 yılında TransAnatolia'da da yarışıp finişi görmüştü. Kove 450 Rally takımı adına Dakar'a katılıp bitirme başarısı gösteren İtalyan Cesare Zacchetti ise 2022'de yarışın ikincisi oldu.

Otomobil kategorisinde Century Racing Factory Team adına co-driver olarak Dakar Rallisi'nde yarışıp, onunculuğu elde eden Fransız Loic Minaudier, organizasyonun eski yarışçıları arasında göze çarpmıştı. Ayrıca Minaudier yarış sırasında aracından inip, bir motosikletliye yardım ederek tüm spor severlerin takdirini kazandı. Astara Team adına Dakar Rallisi'nde yarışıp bitirme başarısı başarısını gösteren ikiliden İspanyol Laia Sanz 2015 yılında TransAnatolia'da finiş görürken, İtalyan Maurizio Gerini ise yarışta motosiklet kategorisinde 2018'de ikincilik ve 2019 yılında birincilik elde etmişti.

Africa Eco Race'te tanıdık yüzler

Africa Eco Race'te motosiklet kategorisinin 2024 yılı kazananı Aprilia'dan İtalyan Jacopo Cerrutti, söz konusu yarışta 2020 ve 2023 yıllarında üçüncü oldu. Yarışı ikincilikle bitiren Yamaha sporcusu İtalyan Alessandro Botturi ise kazandığı 2013'te ikincilik, 2015'te üçüncülük ve 2023'teki ikincilik aldı. Yine Yamaha'dan üçüncülüğü elde eden Andorralı Pol Tarres 2023 yılında motosiklet kategorisinin son kazananı oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TransAnatolia'ya katılan eski yarışçıların başarıları dikkat çekti - Son Dakika


23:01
TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
22:39
Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi

Son Dakika
23:01 TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
22:39 Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 23:17:02. #1.13#
SON DAKİKA: TransAnatolia'ya katılan eski yarışçıların başarıları dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement