Ahmet Can Arık, yeniden Elazığ Karakoçan FK'da - Son Dakika
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Ahmet Can Arık, yeniden Elazığ Karakoçan FK'da

14.08.2022 12:13
Ahmet Can Arık, yeniden Elazığ Karakoçan FK'da

Transfer çalışmalarına devam eden Elazığ Karakoçan FK, Ahmet Can Arık ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Elazığ Karakoçan FK, Ahmet Can Arık ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Elazığ Karakoçan FK, takımın ofansif anlamda önemli isimlerinden olan Ahmet Can Arık ile yeniden anlaşma sağladı. Doğu temsilcisi tarafından 1.5 yıl önce 68 Aksaray Belediyespor'dan transfer edilen ve sergilediği başarılı performansla ilk onbirin değişmez isimlerinden olan Ahmet Can, sezon sonu takımla yollarını ayırmıştı. Sezonun başlamasına kısa bir süre kala tecrübeli oyuncuyla yeniden iletişime geçen Elazığ Karakoçan FK yönetimi, transferde mutlu sona ulaştı ve Ahmet Can'ı bir yıllığına yeniden renklerine bağladı. Transfere ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada; "Takımımızın formasını giyen Ahmet Can Arık 1 yıl daha yuvada kaldı" ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ

YORUMLAR
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Elazığspor kaybetti, Karakoçlar kazandı Elazığspor kaybetti, Karakoçlar kazandı Hazırlık Maçı: Elazığ Karakoçan: 0 Erbaaspor: 1 Hazırlık Maçı: Elazığ Karakoçan: 0 Erbaaspor: 1
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karakoçan, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Can Arık, yeniden Elazığ Karakoçan FK'da - Son Dakika

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