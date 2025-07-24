Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son - Son Dakika
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Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son

Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son
24.07.2025 10:44
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Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan yıldız futbolcu Heung-min Son'un yeni takımı belli oldu. MLS takımlarından Los Angeles FC, Tottenham'da forma giyen Güney Koreli oyuncuyu kadrosuna katmak için çabalıyor. Son'un adı uzun süre Fenerbahçe ile anılmış ancak somut bir gelişme yaşanmamıştı Transferin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

Heung-min Son için transferde flaş bir gelişme yaşandı. Adı transferde Fenerbahçe ile de gündeme gelen yıldız oyuncu Heung-min Son'un merakla beklenen yeni adresini duyurdular. MLS takımlarından Los Angeles FC, Heung-min Son'u kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ

Birçok talibi bulunan Güney Koreli yıldızın adı geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile de gündeme gelmiş ancak transferde somut bir gelişme yaşanmamıştı.

Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son

YENİ ADRESİ DUYURULDU

MLS takımlarından Los Angeles FC, Heung-min Son'u kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Güney Koreli yıldız oyuncu, görüşmelerde bulunmak üzere ABD'ye gitti. Transferin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

23 GOLE KATKI SAĞLADI

Son, geçen sezon Tottenham formasıyla 46 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 37'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3189 dakika sahada kalan 33 yaşındaki Güney Koreli yıldız sol kanat, 11 gol ve 12 asistle skora etki etti.

Heung Min Son, Los Angeles, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son - Son Dakika

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SON DAKİKA: Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son - Son Dakika
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