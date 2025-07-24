Heung-min Son için transferde flaş bir gelişme yaşandı. Adı transferde Fenerbahçe ile de gündeme gelen yıldız oyuncu Heung-min Son'un merakla beklenen yeni adresini duyurdular. MLS takımlarından Los Angeles FC, Heung-min Son'u kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Birçok talibi bulunan Güney Koreli yıldızın adı geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile de gündeme gelmiş ancak transferde somut bir gelişme yaşanmamıştı.
MLS takımlarından Los Angeles FC, Heung-min Son'u kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Güney Koreli yıldız oyuncu, görüşmelerde bulunmak üzere ABD'ye gitti. Transferin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.
Son, geçen sezon Tottenham formasıyla 46 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 37'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3189 dakika sahada kalan 33 yaşındaki Güney Koreli yıldız sol kanat, 11 gol ve 12 asistle skora etki etti.
Son Dakika › Spor › Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?