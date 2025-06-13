Serie A devi Roma'da forma giyen dünyaca ünlü golcü oyuncu Tammy Abraham, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.
Abraham, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak paylaşımına Türk bayrağı emojisi ekledi. İngiliz oyuncu, paylaşımında Türkiye'de olduğunu işaret etti. Bu paylaşımın ardından ismi Türk takımlarıyla da zaman zaman anılan Abraham'ın transfer için Türkiye'ye geldiği iddia edildi. Taraftarlar, Abraham'ın bu ziyaretine "Transfer için mi geldi?" şeklinde yorumlar yaptı.
İşte o paylaşım;
Bonservisi Roma'da olan ancak geçtiğimiz sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren Abraham, 44 maçta10 gol attı ve 7 asistlik performans sergiledi. Golcü ismin güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
Son Dakika › Spor › Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım - Son Dakika
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