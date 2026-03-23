Transferde büyük ters köşe! Griezmann\'da anlaşma tamam, forma numarası bile belli

Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Antoine Griezmann, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Fransız oyuncunun MLS ekibi Orlando City ile anlaşma sağladığı belirtildi.

2 YILLIK SÖZLEŞME TAMAM

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Orlando City, 35 yaşındaki yıldız futbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya vardı. Böylece Griezmann'ın Atletico Madrid kariyerinin sona ermesi bekleniyor.

YENİ ADRES MLS

Atletico Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen tarafların anlaşma sağladığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı ifade edildi. Griezmann, yeni sezonda MLS'te forma giyecek.

7 NUMARAYI GİYECEK

Fransız yıldızın Orlando City'de 7 numaralı formayı giyeceği öğrenildi. Deneyimli futbolcunun bu hafta ABD'ye giderek transfer sürecini tamamlaması bekleniyor. Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 43 maça çıkan Griezmann, 13 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.