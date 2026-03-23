Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Antoine Griezmann, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Fransız oyuncunun MLS ekibi Orlando City ile anlaşma sağladığı belirtildi.
Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Orlando City, 35 yaşındaki yıldız futbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya vardı. Böylece Griezmann'ın Atletico Madrid kariyerinin sona ermesi bekleniyor.
Atletico Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen tarafların anlaşma sağladığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı ifade edildi. Griezmann, yeni sezonda MLS'te forma giyecek.
Fransız yıldızın Orlando City'de 7 numaralı formayı giyeceği öğrenildi. Deneyimli futbolcunun bu hafta ABD'ye giderek transfer sürecini tamamlaması bekleniyor. Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 43 maça çıkan Griezmann, 13 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Son Dakika › Spor › Transferde büyük ters köşe! Griezmann'da anlaşma tamam, forma numarası bile belli - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?