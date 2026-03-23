Transferde büyük ters köşe! Griezmann'da anlaşma tamam, forma numarası bile belli
Transferde büyük ters köşe! Griezmann'da anlaşma tamam, forma numarası bile belli

23.03.2026 13:55
Fransız futbolcu Antoine Griezmann'ın Atletico Madrid kariyeri sona eriyor ve MLS ekibi Orlando City ile 2 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi. Griezmann'ın yeni sezonda MLS'te forma giyeceği ve 7 numaralı formayı giyeceği öğrenildi. Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 43 maça çıkan Griezmann, 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Transfer sürecinin bu hafta tamamlanması bekleniyor.

Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Antoine Griezmann, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Fransız oyuncunun MLS ekibi Orlando City ile anlaşma sağladığı belirtildi.

2 YILLIK SÖZLEŞME TAMAM

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Orlando City, 35 yaşındaki yıldız futbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya vardı. Böylece Griezmann'ın Atletico Madrid kariyerinin sona ermesi bekleniyor.

YENİ ADRES MLS

Atletico Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen tarafların anlaşma sağladığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı ifade edildi. Griezmann, yeni sezonda MLS'te forma giyecek.

7 NUMARAYI GİYECEK

Fransız yıldızın Orlando City'de 7 numaralı formayı giyeceği öğrenildi. Deneyimli futbolcunun bu hafta ABD'ye giderek transfer sürecini tamamlaması bekleniyor. Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 43 maça çıkan Griezmann, 13 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Antoine Griezmann, Atletico Madrid, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
