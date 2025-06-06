Transferden çekildiler! Osimhen hakkında bomba gelişme

Süper Lig devi Galatasaray'ın renklerine bağlamak için kesenin ağzını açtığı ve gece gündüz çalıştığı Victor Osimhen hakkında bomba bir gelişme yaşandı.

İtalyan ekibinin 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini talep ettiği yıldız golcü için sarı-kırmızılı ekip tüm imkanlarını seferber etti. Transferde Galatasaray'a rakip olan Al-Hilal, Napoli'ye 65 milyon euro bonservis bedeli teklif ederken Osimhen'e ise yıllık 26 milyon euro ve bonuslar içeren bir sözleşme önerdi. Ancak hem İtalyan ekibi hem de Nijeryalı yıldız bu teklifi kabul etmedi.

TRANSFERDEN VAZGEÇTİLER

Footmercato'dan Santi Aouna'nın haberine göre Al Hilal Victor Osimhen'i transfer etme yarışından çekildi. Nijeryalı golcüye 35 milyon euro öneren Suudi yetkililer yüksek beklentiler nedeniyle geri adım attı.

Napoli'nin de 75 milyon euroda ısrarcı olması nedeniyle Osimhen'in çok pahalı olduğunu düşünen Al-Hilal yönetimi farklı santrforlara yönelecek.