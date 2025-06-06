Transferden çekildiler! Osimhen hakkında bomba gelişme - Son Dakika
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Spor

Transferden çekildiler! Osimhen hakkında bomba gelişme

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Transferden çekildiler! Osimhen hakkında bomba gelişme
06.06.2025 13:52
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Transferden çekildiler! Osimhen hakkında bomba gelişme
Haber Videosu

Al-Hilal kulübü Osimhen transferinden çekildi. Napoli'ye 65 milyon euro bonservis bedeli teklif eden Al-Hilal, Osimhen'e yıllık 26 milyon euro ve bonuslar içeren bir sözleşme önermişti. Ancak teklif kabul edilmedi. Napoli'nin 75 milyon euroluk serbest kalma bedelinde ısrar etmesi ve Osimhen'in yüksek beklentileri nedeniyle Suudi kulübü transferden vazgeçti.

Süper Lig devi Galatasaray'ın renklerine bağlamak için kesenin ağzını açtığı ve gece gündüz çalıştığı Victor Osimhen hakkında bomba bir gelişme yaşandı.

İtalyan ekibinin 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini talep ettiği yıldız golcü için sarı-kırmızılı ekip tüm imkanlarını seferber etti. Transferde Galatasaray'a rakip olan Al-Hilal, Napoli'ye 65 milyon euro bonservis bedeli teklif ederken Osimhen'e ise yıllık 26 milyon euro ve bonuslar içeren bir sözleşme önerdi. Ancak hem İtalyan ekibi hem de Nijeryalı yıldız bu teklifi kabul etmedi.

TRANSFERDEN VAZGEÇTİLER

Footmercato'dan Santi Aouna'nın haberine göre Al Hilal Victor Osimhen'i transfer etme yarışından çekildi. Nijeryalı golcüye 35 milyon euro öneren Suudi yetkililer yüksek beklentiler nedeniyle geri adım attı.

Napoli'nin de 75 milyon euroda ısrarcı olması nedeniyle Osimhen'in çok pahalı olduğunu düşünen Al-Hilal yönetimi farklı santrforlara yönelecek.

Victor Osimhen, Galatasaray, Napoli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Transferden çekildiler! Osimhen hakkında bomba gelişme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Kaya Türker:
    Oyuncular avrupada kazandıklarının çok çok çok daha fazlasını istiyor orada yaşamaya razı olmak için. Yılda 10 milyon euroyla da hayatında istediği biçok şeye sahip olabilirler, bu yüzden yıllık 50'de verseler birçok oyuncu zaten reddediyor. 74 0 Yanıtla
  • nisseayakkabici:
    sizin haber sitenizin ben taaaa a k 2 haber de 1 reklam giriyor o kadar mı aç kaldınız 46 1 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    suudi haber kaynaklarına göre de osimhenle görüşmeleri sonlandırdığı, liverpoolun göndermek istediği darwin nunez'e teklif verdiği konuşuluyor. 37 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    arkadaş ne osihmen mis. sabah akşam. günde bir kere haber yap geç. ülke kırılıyor bizim derdimiz de osihmen di 21 5 Yanıtla
  • mossi :
    futbolcunun aç gözlüsü en kötüsü 9 7 Yanıtla
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