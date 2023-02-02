Transferi bitirmek için her şeyi yapacaklar! Konyaspor Real Madrid'in eski yıldızıyla görüşmelere başladı - Son Dakika
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Transferi bitirmek için her şeyi yapacaklar! Konyaspor Real Madrid'in eski yıldızıyla görüşmelere başladı

02.02.2023 14:11

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Beşiktaş'a giden Boşnak orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'in boşluğunu bir dönem Real Madrid'de forma giyen yıldız oyuncu Isco ile doldurmayı planlıyor. 30 yaşındaki futbolcuyla görüştüklerini doğrulayan Konyaspor Başkanvekili Mehmet Akcan, "Transferi bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

25 yaşındaki Boşnak yıldızı Amir Hadziahmetovic'i Beşiktaş'a satan Spor Toto Süper Lig ekibi Konyaspor, İspanyol devi Real Madrid'in eski futbolcusu Isco ile temasa geçti.

TRANSFER MASASINDAN KALKTI

Sevilla ile olan sözleşmesini feshettikten sonra Union Berlin'le görüşen ancak transferin son günü masadan kalktığı için şu anda boşta olan 30 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Konyaspor'un gündeminde.

Konyaspor yılın transfer bombasını patlatıyor! Real Madrid'in eski yıldızıyla görüşmelere başlandı

"TRANSFERİ BİTİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Isco'nun transferiyle ilgili iddialara yanıt veren Konyaspor Başkanvekili Mehmet Akcan, "Doğru, yıldız futbolcuyla görüşüyoruz. Transferi bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şansımız yüzde elli. Maddi konulardaki müzakeremiz için bir şey söyleyemem" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'YE DE ÖNERİLDİ İDDİASI"

Radyospor'dan Özgür Sancar'ın haberine göre İspanyol futbolcunun menajerler tarafından Fenerbahçe'ye de önerildiği iddia edildi. Bu sezon Sevilla formasıyla 19 maça çıkan Isco, 1 gol 3 asistlik performans göstermişti.

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Son Dakika Spor Transferi bitirmek için her şeyi yapacaklar! Konyaspor Real Madrid'in eski yıldızıyla görüşmelere başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Transferi bitirmek için her şeyi yapacaklar! Konyaspor Real Madrid'in eski yıldızıyla görüşmelere başladı - Son Dakika
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