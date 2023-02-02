Transferi bitirmek için her şeyi yapacaklar! Konyaspor Real Madrid'in eski yıldızıyla görüşmelere başladı

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25 yaşındaki Boşnak yıldızı Amir Hadziahmetovic'i Beşiktaş'a satan Spor Toto Süper Lig ekibi Konyaspor, İspanyol devi Real Madrid'in eski futbolcusu Isco ile temasa geçti.

TRANSFER MASASINDAN KALKTI

Sevilla ile olan sözleşmesini feshettikten sonra Union Berlin'le görüşen ancak transferin son günü masadan kalktığı için şu anda boşta olan 30 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Konyaspor'un gündeminde.

"TRANSFERİ BİTİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Isco'nun transferiyle ilgili iddialara yanıt veren Konyaspor Başkanvekili Mehmet Akcan, "Doğru, yıldız futbolcuyla görüşüyoruz. Transferi bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şansımız yüzde elli. Maddi konulardaki müzakeremiz için bir şey söyleyemem" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'YE DE ÖNERİLDİ İDDİASI"

Radyospor'dan Özgür Sancar'ın haberine göre İspanyol futbolcunun menajerler tarafından Fenerbahçe'ye de önerildiği iddia edildi. Bu sezon Sevilla formasıyla 19 maça çıkan Isco, 1 gol 3 asistlik performans göstermişti.