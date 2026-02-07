Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar

Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
07.02.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer döneminin son gününde 13 yeni oyuncuyla anlaştı. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen törenle futbolcular resmi sözleşmelere imza attı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer tescil döneminin son gününde kadrosuna kattığı 13 futbolcu için toplu imza töreni düzenledi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen törende yeni transferler resmi sözleşmelere imza attı.

13 İMZA BİRDEN ATILDI

Sakaryaspor yönetimi, transfer döneminin kapanmasına saatler kala hareketli bir süreci geride bırakarak kadrosunu 13 yeni isimle güçlendirdi. Stadyumda düzenlenen törende; Melih Bostan, Sergio Pena, Fofana, Ruan, Owusu, Ismaila Sorro, Arif Kocaman, Burak Bekaroğlu, Haydar Karataş, Kerem Şen, Ataberk Dadakdeniz, Poyraz Efe Yıldırım ve Emrecan Terzi kendilerini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Törenin ardından yeni transferler Sakaryaspor formasıyla basın mensuplarına poz verdi. Kadroya dahil edilen isimlerin, lisans işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte teknik heyetin görev vermesi halinde ligin ilerleyen haftalarında sahada olacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı Açık açık itiraf etti İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş
MİT’in Mossad operasyonu kamerada Casuslar böyle gözaltına alınmış MİT'in Mossad operasyonu kamerada! Casuslar böyle gözaltına alınmış
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
Yeni transferlerden ikisi yok İşte Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi kadrosu Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosu

11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
10:04
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
09:47
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
08:54
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
02:14
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
01:41
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı
Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 11:38:41. #7.11#
SON DAKİKA: Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.