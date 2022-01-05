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TREDAŞ Spor, basketbolda U14 kızlar ve erkekler liginde şampiyon oldu - Son Dakika

TREDAŞ Spor, basketbolda U14 kızlar ve erkekler liginde şampiyon oldu

05.01.2022 14:28
TREDAŞ Spor, basketbolda U14 kızlar ve erkekler liginde şampiyon oldu

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) Spor, basketbolda U14 kızlar ve erkekler liginde şampiyon oldu.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) Spor, basketbolda U14 kızlar ve erkekler liginde şampiyon oldu.

TREDAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, Trakya'da elektriği kaliteli, sürekli ve yeterli verme sorumluluğunun yanında, sosyal sorumluluk alanında da çalışmalarını sürdüren şirket, spora ve sporcuya desteğini sürdürüyor.

TREDAŞ Spor U14 Kız ve Erkek takımları, 2021-2022 Türkiye Basketbol Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan U14 kızlar ve erkekler liginde Tekirdağ şampiyonu oldu.

Açıklamada, ifadelerine yer verilen, takımın antrenörü Çiğdem Göroğlu, şampiyonluğun sporcularını çok sevindirdiğini belirterek, spora ve sporcuya destek olmanın yanında, sağlıklı, ahlaklı ve mutlu bireyler yetiştirmek için gayret ettiklerini belirtti.

Şampiyon olan TREDAŞ Spor, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenecek Marmara Bölge Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

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Trakya Bölgesi, basketbol, Şampiyon, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TREDAŞ Spor, basketbolda U14 kızlar ve erkekler liginde şampiyon oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TREDAŞ Spor, basketbolda U14 kızlar ve erkekler liginde şampiyon oldu - Son Dakika
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