TREDAŞ, Marmara Bölge şampiyonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

TREDAŞ, Marmara Bölge şampiyonu oldu

16.03.2022 10:28
TREDAŞ, Marmara Bölge şampiyonu oldu

Tekirdağ U18 Erkekler Basketbol Ligi'ni şampiyon tamamlayarak Marmara Bölge Şampiyonası'na katılan TREDAŞ Spor, son maçında Çorlu Belediye Spor Kulübü'nü mağlup ederek Marmara Bölge Şampiyonu oldu.

Tekirdağ U18 Erkekler Basketbol Ligi'ni şampiyon tamamlayarak Marmara Bölge Şampiyonası'na katılan TREDAŞ Spor, son maçında Çorlu Belediye Spor Kulübü'nü mağlup ederek Marmara Bölge Şampiyonu oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Marmara Bölge Şampiyonası finali Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlendi. Final maçında, Çorlu Belediye Spor Kulübü ile karşılaşan TREDAŞ Spor, baştan sona üstün götürdüğü maçı 49 - 42 kazandı.

Maçın sona ermesiyle birlikte TREDAŞ Spor Antrenörü Çiğdem Göroğlu, oyuncular ve TREDAŞ Spor yöneticileri doyasıya şampiyonluk sevinci yaşadı.

Çiğdem Göroğlu yaptığı açıklamada, oyuncularını tebrik ederek, şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi. Göroğlu, "Yıllardır birlikte oynadığımız kadroyu koruyarak, bugün bir şampiyonluğa daha ulaştık. TREDAŞ Spor'da hedef her zaman en üst seviye olmuştur. Buradaki başarımızdan sonra Anadolu Şampiyonasına gitmeye hak kazandık. Emeği geçen tüm oyuncularıma, ekip arkadaşlarıma ve spora ve sporcuya desteğinden ötürü Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze teşekkürler" dedi.

TREDAŞ Spor, Türkiye de son 40 takım arasına adını yazdırarak 12-16 Nisan tarihlerinde Diyarbakır'da yapılacak olan Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. - TEKİRDAĞ

TREDAŞ, Marmara Bölge şampiyonu oldu

YORUMLAR
500
Olurlu Elvin ege bölgesi şampiyonu Olurlu Elvin ege bölgesi şampiyonu İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nin şampiyonu Gölcük oldu İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nin şampiyonu Gölcük oldu

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TREDAŞ, Marmara Bölge şampiyonu oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Adana'da yol ortasında soyunup aracın üzerine yattı! Mahalle sakinleri sinirlerine hakim olamadı
10:33 Kağıthane'de korkutan kaza! Karlı yokuşta kayan araç çocuk parkına uçtu
10:29 Yaşlı adam, Trabzonspor bayrağını asmak isterken çatıdan düşüp yaşamını yitirdi
10:19 Flash TV'ye kayyım atanıyor! Hayatta olan kardeş, ölen kardeşi suçladı
10:11 Kastamonu'da kalbi boynunda atan buzağı, veterineri şaşırttı: Hemen tutanak tuttu
10:11 Emniyet uyuşturucuda korkutan gerçekleri açıkladı: Ortaokul yaşına kadar düştü, çocuklar internetten bile alabiliyor
09:55 Messi'nin mutsuz sonunu Ronaldo da yaşadı: Takımı Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
09:52 Milyonların gözü kulağı bu haberde! 3600 ek gösterge için kritik toplantı bugün
09:39 Bir Rus general daha öldürüldü: Rusya, cephede komuta kademesini kaybetmeye devam ediyor
09:35 Ağabeyi beyzbol sopasını tüm gücüyle bebeğin kafasına vurdu! Anneye tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 10:48:30. #1.11#
SON DAKİKA: TREDAŞ, Marmara Bölge şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement