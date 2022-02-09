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TREDAŞ Spor U18 Basketbol Takımı, Tekirdağ şampiyonu - Son Dakika

TREDAŞ Spor U18 Basketbol Takımı, Tekirdağ şampiyonu

09.02.2022 14:20
TREDAŞ Spor U18 Basketbol Takımı, Tekirdağ şampiyonu

Trakya'da elektriği kaliteli, sürekli ve yeterli verme sorumluluğunun yanında, sosyal sorumluluk alanında da çalışmalarını aralıksız sürdüren TREDAŞ, basketbolda spora ve sporcuya desteğini sürdürüyor.

Trakya'da elektriği kaliteli, sürekli ve yeterli verme sorumluluğunun yanında, sosyal sorumluluk alanında da çalışmalarını aralıksız sürdüren TREDAŞ, basketbolda spora ve sporcuya desteğini sürdürüyor.

Tekirdağ'da kulüpler düzeyinde basketbol altyapı liglerinde birçok kategoride faaliyet gösteren TREDAŞ Spor, U18 Genç Erkekler kategorisinde İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçta Çorlu Belediyesi Spor Kulübü'nü 94-63 mağlup etmesinin ardından 2021-2022 sezonunu Tekirdağ İl Şampiyonu olarak tamamladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2021-2022 sezonunda basketbol faaliyet programı gereğince Tekirdağ'da U18 Genç Erkek kategorisinde 15 takımın katılım gösterdiği ligde mücadele eden TREDAŞ Spor, namağlup olarak Tekirdağ şampiyonluğuna ulaştı.

TREDAŞ Spor, böylece Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 7 Mart tarihinde Edirne de düzenlenecek Marmara Bölge Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı. - TEKİRDAĞ

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Trakya Bölgesi, İsmet İnönü, basketbol, Tekirdağ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TREDAŞ Spor U18 Basketbol Takımı, Tekirdağ şampiyonu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TREDAŞ Spor U18 Basketbol Takımı, Tekirdağ şampiyonu - Son Dakika
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