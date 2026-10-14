Trendyol 1. Lig 10. haftasında Keçiörengücü ile Iğdır FK 0-0 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig 10. haftasında Keçiörengücü ile Iğdır FK 0-0 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'de 10. hafta mücadelesinde Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile Alagöz Holding Iğdır FK 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmada Keçiörengücü'nden Ezeh, Wellington, Süleyman Luş ve İbrahim Akdağ, Iğdır FK'den Alim Öztürk ile Camara sarı kart gördü.
Stat: Aktepe
Hakemler: Hakan Ülker, Batuhan Bıyıklı, Çağrı Yıldırım
Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin, Wellington, Abdullah Çelik, Duhan Aksu (Dk. 46 Süleyman Luş), İshak Karaoğul (Dk. 90+3 Jefferson), İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 80 Nabian), Raice (Dk. 74 Erkam Develi), Ezeh (Dk. 81 Fofana), Diouf
Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Hüseyin Karabey, Alim Öztürk, Kouagba, Soner Gönül, Doğan Erdoğan, Crociata, Camara (Dk. 83 Bacuna), Gökcan Kaya, Serdar Gürler (Dk. 69 Afena-Gyan), Arda Çolak (Dk. 69 Özder Özcan)
Sarı kartlar: Dk. 21 Ezeh, Dk. 44 Wellington, Dk. 77 Süleyman Luş, Dk. 89 İbrahim Akdağ (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 24 Alim Öztürk, Dk. 47 Camara (Alagöz Holding Iğdır FK)
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile Alagöz Holding Iğdır FK 0-0 berabere kaldı.
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