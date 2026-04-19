Trendyol 1. Lig 37. Hafta Maç Programı

Trendyol 1. Lig'de 37. hafta maçları 25 Nisan ve 26 Nisan'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında oynanacak maçların programını açıkladı. Bu hafta karşılaşmalar, 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri oynanacak.
Trendyol 1. Lig'de 37. hafta programı şu şekilde:
25 Nisan Cumartesi
13.30 Vanspor FK - İstanbulspor
13.30 Serikspor - Atakaş Hatayspor
16.00 Adana Demirspor - Ümraniyespor
26 Nisan Pazar
16.00 Ankara Keçiörengücü - Manisa FK
16.00 Sarıyer - Esenler Erokspor
16.00 Sivasspor - Iğdır FK
16.00 Pendikspor - Boluspor
16.00 Erzurumspor FK - Bandırmaspor
16.00 Sakaryaspor - Çorum FK
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Bodrum FK - İSTANBUL
