Trendyol 1. Lig 37. Hafta Maç Programı
Trendyol 1. Lig 37. Hafta Maç Programı

19.04.2026 21:01
Trendyol 1. Lig 37. hafta maçları 25-26 Nisan tarihlerinde oynanacak. Program açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında oynanacak maçların programını açıkladı. Bu hafta karşılaşmalar, 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri oynanacak.

Trendyol 1. Lig'de 37. hafta programı şu şekilde:

25 Nisan Cumartesi

13.30 Vanspor FK - İstanbulspor

13.30 Serikspor - Atakaş Hatayspor

16.00 Adana Demirspor - Ümraniyespor

26 Nisan Pazar

16.00 Ankara Keçiörengücü - Manisa FK

16.00 Sarıyer - Esenler Erokspor

16.00 Sivasspor - Iğdır FK

16.00 Pendikspor - Boluspor

16.00 Erzurumspor FK - Bandırmaspor

16.00 Sakaryaspor - Çorum FK

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Bodrum FK - İSTANBUL

Kaynak: İHA

