Trendyol 1. Lig 5. Hafta Sonuçları

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta mücadelesi tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.
Konuk ettiği Central Hospital Ümraniyespor'u 3-0 mağlup eden Uğur Okulları İstanbulspor, puanını 12'ye çıkardı ve zirvede yer aldı.
Sonuçlar
Ligde 5. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
Boluspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-2
Teksüt Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1
Yeni Malatyaspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-4
Sakaryaspor- Şanlıurfaspor: 2-0
Uğur Okulları İstanbulspor-Central Hospital Ümraniyespor: 3-0
Alagöz Holding Iğdır FK- Esenler Erokspor: 1-2
Fatih Karagümrük- MKE Ankaragücü: 3-2
Kocaelispor- Manisa FK: 1-2
Gençlerbirliği-Erzurumspor FK: 1-0
Adanaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-1
Puan durumu
1. Lig'in 5. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|5
|4
|0
|1
|11
|4
|7
|12
|2.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|5
|3
|1
|1
|10
|3
|7
|10
|3.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|5
|3
|0
|2
|10
|8
|2
|9
|4.KOCAELİSPOR
|5
|3
|0
|2
|6
|7
|-1
|9
|5.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|5
|2
|2
|1
|4
|1
|3
|8
|6.MANİSA FK
|5
|2
|2
|1
|8
|6
|2
|8
|7.GENÇLERBİRLİĞİ
|5
|2
|2
|1
|5
|4
|1
|8
|8.SAKARYASPOR
|5
|1
|4
|0
|6
|4
|2
|7
|9.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|5
|2
|1
|2
|7
|7
|0
|7
|10.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR
|5
|2
|1
|2
|7
|8
|-1
|7
|11.AHLATCI ÇORUM FK
|5
|1
|3
|1
|7
|6
|1
|6
|12.ERZURUMSPOR FK
|5
|2
|0
|3
|6
|5
|1
|6
|13.MKE ANKARAGÜCÜ
|5
|2
|0
|3
|6
|6
|0
|6
|14.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|5
|1
|3
|1
|5
|5
|0
|6
|15.FATİH KARAGÜMRÜK
|5
|1
|3
|1
|7
|8
|-1
|6
|16.ŞANLIURFASPOR
|5
|2
|0
|3
|6
|10
|-4
|6
|17.BOLUSPOR
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|18.ADANASPOR
|5
|1
|2
|2
|7
|12
|-5
|5
|19.ESENLER EROKSPOR
|4
|1
|0
|3
|5
|7
|-2
|3
|20.YENİ MALATYASPOR
|4
|0
|0
|4
|0
|11
|-11
|-3
6. hafta
Trendyol 1. Lig'de 6. haftanın programı şöyle:
20 Eylül Cuma:
20.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Manisa FK-Yeni Malatyaspor (Manisa 19 Mayıs)
21 Eylül Cumartesi:
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gençlerbirliği (Pendik)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor (Diyarbakır)
19.00 MKE Ankaragücü-Sakaryaspor (Eryaman)
22 Eylül Pazar:
16.00 Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe)
16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Adanaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Teksüt Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor (Çorum Şehir)
23 Eylül Pazartesi:
20.00 Şanlıurfaspor-Fatih Karagümrük (11 Nisan)
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