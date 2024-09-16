Trendyol 1. Lig 5. Hafta Sonuçları

Spor

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta mücadelesi tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.

Konuk ettiği Central Hospital Ümraniyespor'u 3-0 mağlup eden Uğur Okulları İstanbulspor, puanını 12'ye çıkardı ve zirvede yer aldı.

Sonuçlar

Ligde 5. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Boluspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-2

Teksüt Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1

Yeni Malatyaspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-4

Sakaryaspor- Şanlıurfaspor: 2-0

Uğur Okulları İstanbulspor-Central Hospital Ümraniyespor: 3-0

Alagöz Holding Iğdır FK- Esenler Erokspor: 1-2

Fatih Karagümrük- MKE Ankaragücü: 3-2

Kocaelispor- Manisa FK: 1-2

Gençlerbirliği-Erzurumspor FK: 1-0

Adanaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-1

Puan durumu

1. Lig'in 5. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIM O G B M A Y AV P 1.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 5 4 0 1 11 4 7 12 2.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 5 3 1 1 10 3 7 10 3.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 5 3 0 2 10 8 2 9 4.KOCAELİSPOR 5 3 0 2 6 7 -1 9 5.AMED SPORTİF FAALİYETLER 5 2 2 1 4 1 3 8 6.MANİSA FK 5 2 2 1 8 6 2 8 7.GENÇLERBİRLİĞİ 5 2 2 1 5 4 1 8 8.SAKARYASPOR 5 1 4 0 6 4 2 7 9.TEKSÜT BANDIRMASPOR 5 2 1 2 7 7 0 7 10.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 5 2 1 2 7 8 -1 7 11.AHLATCI ÇORUM FK 5 1 3 1 7 6 1 6 12.ERZURUMSPOR FK 5 2 0 3 6 5 1 6 13.MKE ANKARAGÜCÜ 5 2 0 3 6 6 0 6 14.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 5 1 3 1 5 5 0 6 15.FATİH KARAGÜMRÜK 5 1 3 1 7 8 -1 6 16.ŞANLIURFASPOR 5 2 0 3 6 10 -4 6 17.BOLUSPOR 5 1 2 2 5 6 -1 5 18.ADANASPOR 5 1 2 2 7 12 -5 5 19.ESENLER EROKSPOR 4 1 0 3 5 7 -2 3 20.YENİ MALATYASPOR 4 0 0 4 0 11 -11 -3 NOT: Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verildi. NOT: Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verildi. 6. hafta Trendyol 1. Lig'de 6. haftanın programı şöyle: 20 Eylül Cuma: 20.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir) 20.00 Manisa FK-Yeni Malatyaspor (Manisa 19 Mayıs) 21 Eylül Cumartesi: 16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gençlerbirliği (Pendik) 19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor (Diyarbakır) 19.00 MKE Ankaragücü-Sakaryaspor (Eryaman) 22 Eylül Pazar: 16.00 Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe) 16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Adanaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor) 19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Teksüt Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 19.00 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor (Çorum Şehir) 23 Eylül Pazartesi: 20.00 Şanlıurfaspor-Fatih Karagümrük (11 Nisan)

Kaynak: AA