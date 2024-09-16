Trendyol 1. Lig 5. Hafta Sonuçları - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trendyol 1. Lig 5. Hafta Sonuçları

5. hafta maçları tamamlandı, Uğur Okulları İstanbulspor liderliğe yükseldi.

16.09.2024 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta mücadelesi tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.

Konuk ettiği Central Hospital Ümraniyespor'u 3-0 mağlup eden Uğur Okulları İstanbulspor, puanını 12'ye çıkardı ve zirvede yer aldı.

Sonuçlar

Ligde 5. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Boluspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-2

Teksüt Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1

Yeni Malatyaspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-4

Sakaryaspor- Şanlıurfaspor: 2-0

Uğur Okulları İstanbulspor-Central Hospital Ümraniyespor: 3-0

Alagöz Holding Iğdır FK- Esenler Erokspor: 1-2

Fatih Karagümrük- MKE Ankaragücü: 3-2

Kocaelispor- Manisa FK: 1-2

Gençlerbirliği-Erzurumspor FK: 1-0

Adanaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-1

Puan durumu

1. Lig'in 5. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIMOGBMAYAVP
1.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR5401114712
2.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK5311103710
3.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR530210829
4.KOCAELİSPOR530267-19
5.AMED SPORTİF FAALİYETLER52214138
6.MANİSA FK52218628
7.GENÇLERBİRLİĞİ52215418
8.SAKARYASPOR51406427
9.TEKSÜT BANDIRMASPOR52127707
10.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR521278-17
11.AHLATCI ÇORUM FK51317616
12.ERZURUMSPOR FK52036516
13.MKE ANKARAGÜCÜ52036606
14.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ51315506
15.FATİH KARAGÜMRÜK513178-16
16.ŞANLIURFASPOR5203610-46
17.BOLUSPOR512256-15
18.ADANASPOR5122712-55
19.ESENLER EROKSPOR410357-23
20.YENİ MALATYASPOR4004011-11-3
NOT: Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verildi.

6. hafta

Trendyol 1. Lig'de 6. haftanın programı şöyle:

20 Eylül Cuma:

20.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Manisa FK-Yeni Malatyaspor (Manisa 19 Mayıs)

21 Eylül Cumartesi:

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gençlerbirliği (Pendik)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor (Diyarbakır)

19.00 MKE Ankaragücü-Sakaryaspor (Eryaman)

22 Eylül Pazar:

16.00 Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe)

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Adanaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Teksüt Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor (Çorum Şehir)

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Şanlıurfaspor-Fatih Karagümrük (11 Nisan)

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbulspor, Puan Durumu, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig 5. Hafta Sonuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:49 Deniz Akkaya’ya 4 Ay 27 Gün Hapis Cezası Deniz Akkaya'ya 4 Ay 27 Gün Hapis Cezası
11:39 Ehliyette yeni dönem başlıyor Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek
11:10 Bilmeden katilin adını mı verdi Yenge Hediye Güran’ın ifadesinde gözden kaçan detay Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay
10:41 Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi Erdoğan’ın devreye gireceği konuşuluyor Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor
07:59 Narin’le ilgili kahreden gerçek Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış
17:13 Yusuf Dikeç’e Bollywood’dan teklif geldi Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan teklif geldi
17:06 Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu
16:53 Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti Papua Yeni Gine’de kabile savaşı Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti! Papua Yeni Gine'de kabile savaşı
16:30 Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı
16:18 Adalet Bakanlığı 300 personel alacak Adalet Bakanlığı 300 personel alacak
16:14 Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü
16:01 Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu
16:00 Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü
15:55 Mehmet Ali Erbil’nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel Mehmet Ali Erbil'nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2024 12:23:45. #1.11#
SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig 5. Hafta Sonuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement