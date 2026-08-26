Trendyol 1. Lig: Antalyaspor Ömer Faruk Beyaz ile Anlaştı
Antalyaspor, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz ile sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor, orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz ile sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcu ile anlaşma imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Ailemize hoş geldin Ömer Faruk Beyaz" ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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