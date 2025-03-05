Trendyol 1. Lig 28. hafta karşılaşmasında Çorum FK evinde Boluspor'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
72. dakikada Honior'un ceza sahası dışından vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
78. dakikada Kerem Kalafat'ın rakibi Mukairu'ya yaptığı faulün ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.
79. dakikada beyaz noktanın başına geçen Oğuz Kağan Güçtekin, topu filelere yolladı. 2-0
89. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Verheydt'in kafa vuruşunda top direkten döndü.
Hakemler: Alpaslan Şen, Onur Güler, Mehmet Sıraç Akpınar
Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Loick Landre, Zargo Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Amar Catic dk. 72), Verheydrt, Suat Kaya (Ali Akman dk. 72), Tunahan Ergül (Atakan Cangöz dk. 63), Kerem Kalafat, Erkan Kaş (Atila Turan dk. 62), Eren Karadağ
Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Hasanege Akdoğan, Coşkun Şahin Oğlu Diniyev, Durel Bel Daniel Avounou, Kadir Seven, Burak Süleyman, Atila Turan,
Teknik Sorumlu: Ziya Akçeken
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Oğuz Kağan Güçtekin (Oulare dk. 83), Honior, Florent Hasani, Mukairu (Eren Erdoğan dk. 90+1), Onur Ulaş, Kosta Aleksic (Vusal İskandarlı dk. 82), Enes Alıç, Fethi Özer, Mario Balburdia (İshak Karaoğul dk. 82)
Yedekler: Kubilay Ateplioğlu, Onur Atasayar, Dean Liço, Elhadji Babacar Khouma, İlhami Siraçhan Nas, Anıl Koç
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Honior (dk. 64), Oğuz Kağan Güçteki (dk. 80) (Boluspor)
Sarı kartlar: Loick Landre, Suat Kaya, Kerekem Kalafat, Atakan Cangöz (Çorum FK), Kosta Aleksic, Oğuz Güçketekin, Jefferson Nogueira Honior (Boluspor) - ÇORUM
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig: Çorum FK 0-2 Boluspor - Son Dakika
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