Trendyol 1. Lig'de 7. hafta SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor maçıyla başlıyor - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'de 7. hafta SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor maçıyla başlıyor

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Trendyol 1. Lig'in 7. haftası, yarın SMS Grup Sarıyer'in Bandırmaspor'u konuk edeceği maçla başlayacak. Mücadele Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış mücadelesinde SMS Grup Sarıyer, Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda saat 20.00'de Bandırmaspor'u ağırlayacak.

1. Lig'de 7. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor (Yusuf Ziya Öniş)

12 Eylül Cumartesi:

17.00 Boluspor-Orfa Yapı Pendikspor (Bolu Atatürk)

17.00 Vanspor FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Spor Toto Akhisar)

20.00 Bodrum FK-Batman Petrolspor (Bodrum İlçe)

20.00 Eminevim Ümraniyespor-Antalyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13 Eylül Pazar:

17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor (4 Eylül)

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Mardin 1969 Spor (Aktepe)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Manisa FK (Yusuf Ziya Öniş)

20.00 Bursaspor-Turka Esenler Erokspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

14 Eylül Pazartesi:

20.00 Metro Holding Kayserispor-İstanbulspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig'de 7. hafta SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor maçıyla başlıyor - Son Dakika
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