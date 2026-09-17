Trendyol 1. Lig'de 8. hafta hakemleri açıklandı, Muğlaspor-Alagöz Iğdır FK'ya Yıldırım

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta hakemleri açıklandı, Muğlaspor-Alagöz Iğdır FK'ya YıldırımGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'de 8. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından duyuruldu. Haftanın maçlarında Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor'a Burak Kamalak, Muğlaspor-Alagöz Holding Iğdır FK'ya Doğukan Yıldırım düdük çalacak.
Trendyol 1. Lig'de 8. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 8. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
16.00 Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor: Burak Kamalak
20.00 Muğlaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Doğukan Yıldırım
19 Eylül Cumartesi:
17.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Ekenler Beton Sivasspor: Mehmet Türkmen
17.00 SMS Grup Sarıyer-Boluspor: Asen Albayrak
20.00 Turka Esenler Erokspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Alpaslan Şen
20.00 Batman Petrolspor-Bursaspor: Ali Yılmaz
20 Eylül Pazar:
17.00 Orfa Yapı Pendikspor-Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu
17.00 Manisa FK-İstanbulspor: Erdem Mertoğlu
20.00 Mardin 1969-Metro Holding Kayserispor: Reşat Onur Coşkunses
20.00 Antalyaspor-Artı Değer Vanspor: Mustafa Hakan Belder
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