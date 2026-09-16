Trendyol 1. Lig'de 9-15. hafta programı açıklandı, kupa maçlarına göre değişebilecek

Trendyol 1. Lig'de 9-15. hafta programı açıklandı, kupa maçlarına göre değişebilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'de 9-15. haftaların müsabaka programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası eşleşmelerine göre programda değişikliğe gidileceğini belirtti.
Trendyol 1. Lig'de 9-15. haftaların müsabaka programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada maç programında, Ziraat Türkiye Kupası eşleşmelerine göre programda değişikliğe gidileceği belirtildi.
Açıklanan haftaların programı şöyle:
9. Hafta
9 Ekim Cuma:
17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Orfa Yapı Pendikspor (4 Eylül)
17.00 Bodrum FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)
20.00 Artı Değer Vanspor FK-Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)
20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer (Ümraniye Belediyesi Şehir)
10 Ekim Cumartesi:
13.30 Boluspor-Antalyaspor (Bolu Atatürk)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Batman Petrolspor (Aktepe)
19.00 Metro Holding Kayserispor-Manisa FK (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 İstanbulspor-Turka Esenler Erokspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
11 Ekim Pazar:
16.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Muğlaspor (Yusuf Ziya Öniş)
19.00 Bursaspor-Mardin 1969 (Yüzüncü Yıl Atatürk)
10. Hafta
13 Ekim Salı:
14.30 Bandırmaspor-Ekenler Beton Sivasspor (Bandırma 17 Eylül)
17.00 SMS Grup Sarıyer-Bodrum FK (Yusuf Ziya Öniş)
20.00 Orfa Yapı Pendikspor-Artı Değer Vanspor FK (Pendik)
14 Ekim Çarşamba:
17.00 Batman Petrolspor-İstanbulspor (Batman Şehir)
17.00 Eminevim Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Antalyaspor-Metro Holding Kayserispor (Antalya)
20.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe)
15 Ekim Perşembe:
17.00 Mardin 1969-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (21 Kasım Şehir)
20.00 Manisa FK-Turka Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)
20.00 Muğlaspor-Bursaspor (Muğla Atatürk)
11. Hafta
17 Ekim Cumartesi:
16.00 Ekenler Beton Sivasspor-SMS Grup Sarıyer (4 Eylül)
19.00 Bodrum FK-Bandırmaspor (Bodrum İlçe)
18 Ekim Pazar:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor (Aktepe)
16.00 Artı Değer Vanspor FK-Eminevim Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Metro Holding Kayserispor-Batman Petrolspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 İstanbulspor-Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19 Ekim Pazartesi:
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Yusuf Ziya Öniş)
17.00 Manisa FK-Muğlaspor (Manisa 19 Mayıs)
20.00 Bursaspor-Orfa Yapı Pendikspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
20.00 Turka Esenler Erokspor-Mardin 1969 (Esenler Erokspor)
12. Hafta
23 Ekim Cuma:
20.00 Boluspor-Artı Değer Vanspor FK (Bolu Atatürk)
24 Ekim Cumartesi:
13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Eminevim Ümraniyespor-Ekenler Beton Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Muğlaspor-İstanbulspor (Muğla Atatürk)
19.00 SMS Grup Sarıyer-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Yusuf Ziya Öniş)
25 Ekim Pazar:
13.30 Orfa Yapı Pendikspor-Metro Holding Kayserispor (Pendik)
13.30 Batman Petrolspor-Turka Esenler Erokspor (Batman Şehir)
16.00 Antalyaspor-Bodrum FK (Antalya)
19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)
26 Ekim Pazartesi:
20.00 Mardin 1969-Manisa FK (21 Kasım Şehir)
13. Hafta
30 Ekim Cuma:
20.00 Turka Esenler Erokspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Esenler Erokspor)
31 Ekim Cumartesi:
13.30 Artı Değer Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer (Spor Toto Akhisar)
16.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Orfa Yapı Pendikspor (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Bursaspor-Bandırmaspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
19.00 Manisa FK-Batman Petrolspor (Manisa 19 Mayıs)
1 Kasım Pazar:
13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Boluspor (4 Eylül)
16.00 İstanbulspor-Mardin 1969 (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Antalyaspor (Aktepe)
19.00 Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor (Bodrum İlçe)
2 Kasım Pazartesi:
20.00 Metro Holding Kayserispor-Muğlaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
14. Hafta
6 Kasım Cuma:
20.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)
20.00 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK (Yusuf Ziya Öniş)
7 Kasım Cumartesi:
13.30 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)
13.30 Artı Değer Vanspor FK-Ekenler Beton Sivasspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Muğlaspor-Turka Esenler Erokspor (Muğla Atatürk)
19.00 Orfa Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)
8 Kasım Pazar:
13.30 Bandırmaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Boluspor-Bodrum FK (Bolu Atatürk)
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Metro Holding Kayserispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Mardin 1969-Batman Petrolspor (21 Kasım Şehir)
15. Hafta
20 Kasım Cuma:
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor (Aktepe)
21 Kasım Cumartesi:
13.30 Mardin 1969-Bandırmaspor (21 Kasım Şehir)
13.30 İstanbulspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Metro Holding Kayserispor-SMS Grup Sarıyer (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Boluspor (Yusuf Ziya Öniş)
22 Kasım Pazar:
13.30 Batman Petrolspor-Muğlaspor (Batman Şehir)
16.00 Manisa FK-Orfa Yapı Pendikspor (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Turka Esenler Erokspor-Antalyaspor (Esenler Erokspor)
19.00 Bursaspor-Ekenler Beton Sivasspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
23 Kasım Pazartesi:
20.00 Bodrum FK-Artı Değer Vanspor FK (Bodrum İlçe)
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