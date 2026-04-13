Trendyol 1. Lig'de Amed ve Ümraniyespor Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'de Amed ve Ümraniyespor Berabere Kaldı

13.04.2026 22:51
Amed Sportif Faaliyetler 2-2 berabere kaldığı Ümraniyespor maçında her iki teknik direktör değerlendirme yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Ümraniyespor maçı sonrası her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, buraya puan ya da puanlar almaya geleceklerini söylediğini anımsattı. İkinci yarı ilk defa oynayan 18 yaş oyuncuları olduğunu belirten Açıkgöz, "Şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı ezilmeden oynadılar. Bu takım hiç başkasının yaptığı sonuçlarla değil, kendi yaptıklarıyla ligde kaldı" dedi.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise üzgün olduklarını ama oynadıkları oyun, kazanma isteğinden memnun olduklarını ifade etti. Bakkal, "Oyuna baskılı başladık. Hiçbir oyuncumun isteksiz olduğunu söyleyemem. Sadece rakip takıma karşı baskıları az yaptık. Bu takım şampiyon olacak. Bu oyun bu istek oldukça. 2 puan avantajımız var. Taraftara desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Oyuncular bizim oyuncularımız. Stresli bir ortamdan geçiyoruz. Sahamızda kaybetmek üzdü. Yenilebilirdik de. Dakika 95'e kadar mücadele eden bir takım var. Hala 2 puan öndeyiz. Geldiğim zaman 4 puan gerideydik. Destek istedim, yine istiyoruz. Mücadelemizin karşılığımı alamadık. Berabere bitti. Öndeyiz, avantaj bizde. Vazgeçmek bize olmaz, arkaya bakmadan devam edeceğiz. Oyuncuya karşı biraz daha hoşgörülü olmakta fayda var" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

