Trendyol 1. Lig\'de Bodrum FK, evinde Keçtaş Ankara Keçiörengücü\'ne 2-0 yenildi

Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK, evinde Keçtaş Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynanan maçta Keçtaş Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Bodrum FK'yi 2-0 yendi. Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Roshi, 53. dakikada Raice attı.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Kadir Beyaz, Mahmut Gülle
Bodrum FK: Bahri Tosun, Ajeti, Ali Aytemur, Emre Kaplan, Berşan Yavuzay, Mustafa Erdilman (Dk. 58 Providence), Berkay Aslan (Dk. 58 Moreira), Yusuf Sertkaya (Dk. 89 Boran Başkan), Ege Bilsel (Dk. 77 Kerem Kayaarası), Ege Arslan (Dk. 46 Loshaj), Aboubakar
Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Wellington, Abdullah Çelik, Berkan Keskin, Duhan Aksu, Erkam Develi (Dk. 87 Halil Can Ayan), Roshi (Dk. 75 Nabian), İshak Karaoğul, Raice (Dk. 62 Jefferson), Ezeh (Dk. 75 Fofana), Diouf (Dk. 87 Oğuzhan Ayaydın)
Goller: Dk. 25 Roshi, Dk. 53 Raice (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 23 Erkam Develi, Dk. 90+1 Nabian (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 33 Ege Arslan, Dk. 43 Mustafa Erdilman, Dk. 85 Moreira (Bodrum FK)
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti.
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