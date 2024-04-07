Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Eyüpspor evinde karşılaştığı Altay'ı 4-1'lik skorla mağlup etti ve Süper Lig'e çıkan ilk takım oldu. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Eyüpspor, Altay'ı 4-1 yenerek Süper Lig'e çıkan ilk takım oldu - Son Dakika
Fenerbahçe yönetimi ve U19 takımı, Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitti. Fenerbahçe kafilesinde U19 takımından 11 futbolcunun yer aldığı gözlemlendi. Başkan Ali Koç ve yöneticiler de tam kadro yer aldı. Maç bu akşam 21:30'da başlayacak.
Fenerbahçe U19 Takımı, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya geldi. U19 takımı, İstanbul'dan özel uçakla Şanlıurfa'ya ulaştı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de kafilede yer aldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 34. haftasında Isparta 32 Spor ile Erzincanspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. İki takımın golünü de Mehmet Küçükdurmuş ve Ziya Alkurt attı.
3. Lig 3. grupta oynanan maçta Bayburt Özel İdare Spor ile Karaköprü Belediyespor golsüz berabere kaldı. Bayburt Özel İdare Spor, lig lideri Karaköprü Belediyespor karşısında alınan 0-0'lık beraberlikle 1 puana razı oldu ve ligdeki puanını 19'a çıkardı. Bayburt Özel İdare Spor, ligde kalma umudunu son 3 maça taşıdı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük maçını kazanan takım, 3 gün izin sonrası çalışmalara başladı. Antrenmanda Caner Osmanpaşa da takımla birlikte çalıştı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koşu yaptı. Ameliyat edilen Mithat Pala ve Benhur Keser antrenmanda yer almazken, Azubuike ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Rize temsilcisi, yarınki idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Takım, kulüp tesislerinde yapılan antrenmanla çalışmalara başladı ve yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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