Trendyol 1. Lig'de Hakemler Belli Oldu
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Maç saatleri ve hakemler...
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
16.00 Bandırmaspor-Antalyaspor: Burak Olcar
17.00 Eminevim Ümraniyespor-Muğlaspor: Mustafa Hakan Belder
20.00 Boluspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Yücel Büyük
20.00 SMS Grup Sarıyer-Orfa Yapı Pendikspor: Emrullah Baydar
2 Eylül Çarşamba:
17.00 Vanspor FK-Batman Petrolspor: İlker Yasin Avcı
20.00 Ekenler Beton Sivasspor-Mardin 1969: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Metro Holding Kayserispor: Ozan Ergün
3 Eylül Perşembe:
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK: Süleyman Bahadır
20.00 Bursaspor-İstanbulspor: Ayberk Demirbaş
20.00 Bodrum FK-Turka Esenler Erokspor: Raşit Yorgancılar
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